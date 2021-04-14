Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России

Анталья, 14 апреля. Жители Турции были шокированы решением властей России ограничить авиасообщение между странами с 15 апреля, сообщил блогер Роман, проживающий в Анталье.

Российская Федерация ограничила перелеты на территорию Турции с 15 апреля по 1 июня. Причиной названа сложившаяся в стране эпидемиологическая обстановка, спровоцированная распространением коронавирусной инфекции. Известно, что турецкие медики ежедневно выявляют по 50-60 тыс. новых случаев заболевания. Согласно данным Роспотребнадзора, каждый выявленный в России случай заболевания новым штаммом коронавируса, в частности британским, был завезен из Турции.

Жители Антальи были шокированы таким решением. Реакция объясняется тем, что именно российские туристы обеспечивают большую часть выручки туристического сектора. Ограничение вступило в силу как раз в то время, когда большинство отелей и других заведений начали возобновлять работу, рассказал блогер Роман Гноевой в своем ролике.

«В Алании, да и во всей Анталье, все зависит от туризма. И я не смогу передать, что здесь чувствуют по поводу всего этого. Только-только начали открываться отели. Открылись хаммамы и многое другое. Я даже не знаю, к чему это все приведет. Все просто в шоке», — сообщил он на своем YouTube-канале Romka roker.

Блогер заявляет, что россияне составляют 80-90% от всех отдыхающих в Анталье. По его словам, местные жители опасаются, что ситуация с COVID-19 не нормализуется, и ограничение будет продлено. Также в ролике показано фойе отеля с туристами, которые только заселились. Мужчина задался вопросом, как поступят путешественники, которые провели несколько дней в стране до сообщения о закрытии авиасообщения.

В то же время суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Турции побил новый рекорд. Местные медики выявили болезнь еще у 59 тыс. человек. На фоне этого в стране вводятся новые ограничения, объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.