Власти Башкирии отменили режим самоизоляции для пенсионеров

Уфа, 14 апреля. Режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет отменили в Башкирии, сообщила пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.

Соблюдение режима самоизоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями станет рекомендательной мерой с 15 апреля. Минздрав республики принял такое решение по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

Положительная динамика по коронавирусу в Башкирии позволила ослабить ограничительные меры по COVID-19. Прививочная кампания по вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет активно идет в республике, уточнила Ихсанова в комментарии ТАСС.

Вирусологи не ожидают крупной вспышки заболеваемости коронавирусом в России ближайшим летом, рассказал профессор Алексей Аграновский. Специалисты допускают только небольшие подъемы числа новых случаев COVID-19.