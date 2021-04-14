Ростуризм разъяснил особенности возврата средств за путевки в Турцию и Танзанию

Москва, 14 апреля. Российские путешественники, купившие туры в Турцию и Танзанию до 1 июня, могут потребовать возмещения средств, отметили в Ростуризме.

Однако в этом случае важно помнить об одном моменте. Турист при возврате средств возмещает туроператору фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором. Если путешественник не согласен с суммой вычета, он может обратиться в суд, пишет газета «Известия».

Российские власти приняли решение ограничить авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июля. Это обусловлено ситуацией на фоне пандемии коронавируса. В Турции и Танзании стали выявлять все больше больных COVID-19.

Тем, кто рассчитывает все равно куда-либо отправиться на отдых, могут обменять тур на поездку в пределах РФ, отметили в Ростуризме. В этом случае следует обратиться в компанию, где россиянин забронировал полет в Турцию или Танзанию. К тому для выходцев из РФ открыто множество других зарубежных направлений.