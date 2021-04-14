Дочь Джоли и Питта вышла на прогулку на костылях

Лос-Анджелес, 14 апреля. Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло вышла на прогулку со своими подругами и сестрами. Звездный ребенок передвигался на костылях.

Год назад Шайло легла на стол хирурга. Ей провели операцию на бедре. О состоянии дочери рассказала сама Джоли. По ее словам, девочке понадобится время, чтобы полностью восстановиться.

Папарацци поймали дочерей Джоли и Питта с друзьями на прогулке. Девочки собирались совершить полет на небольшом пропеллерном самолете недалеко от Лос-Анджелеса. Шайло шла, опираясь на костыли. На ногах у нее были длинные плотные чулки.

При этом пару недель назад с подростком было все в порядке. Дочка Джоли и Питта прогуливалась по магазинам без какой-либо помощи.

Сейчас ни Питт, ни Джоли комментариев о состоянии ребенка не дают. Воздерживается от слов о своем здоровье и сама Шайло, отмечает Пятый канал.

Брэд Питт и Анджелина Джоли закрутили роман во время съемок фильма в 2005 году. В начале 2006 года пара подтвердила свои отношения, заявив, что актриса беременна. Звезды поженились в 2014 году во Франции, а спустя пять лет официального брака развелись.