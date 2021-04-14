Американские пользователи не испытывают иллюзий об исходе встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 14 апреля. Анонсированная встреча президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена не сулит американскому лидеру ничего хорошего, уверены пользователи Сети.

Под публикацией американского новостного портала Fox News о будущей встрече Путина и Байдена простые американцы поделились друг с другом ожиданиями по поводу грядущих переговоров. Многие опасаются, что престарелый и испытывающий проблемы со здоровьем Джо байден не выдержит напора российского лидера. Подавляющее большинство граждан США не испытывает иллюзий по поводу финала грядущих переговоров.

«Я жду этого с нетерпением! Запасаюсь попкорном!» — пишет sabayooin. «Владимир разорвет слабоумного Байдена на части!» — предсказывает ему в ответ финал такой встречи TickledinTexas

Многие пользователи указывают на признаки старческого слабоумия у американского лидера. Интеллектуальные способности Байдена давно стали поводом для шуток и мемов среди пользователей Сети из США.

«Не лучшая идея, Джо! Ты с обычным заранее написанными предложением справишься только спустя недели практики!» — предостерегает «сонного Джо» keniascalling361.

Многие читатели Fox News откровенно опасаются российского президента. Они уверены, что переговоры для Байдена могут закончиться только позором и унижением. Причина проста: он, по их мнению, не подходит для этой работы.

«Путин съест Байдена на обед. Его действия в Крыму показывают, что он уже это сделал. Байден хотел эту должность, но он совершенно не профпригоден. Он даже не может защитить наши границы!» — сокрушается bowman02.

Некоторые вспомнили о другом дипломатическом провале команды Байдена. Во время встречи китайской и американской делегаций представители КНР отчитали дипломатов из Белого дома за нарушения прав человека в Соединенных Штатах. Теперь американцы ожидают такой же сценарий на встрече глав России и США.

«Интересно, за что Путин будет отчитывать Байдена так же, как нас отчитали китайцы за нарушения прав человека?» — задается вопросом cegg.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило высказывание политолога Дмитрия Солонникова об обращении президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру Джо Байдену через прессу. Эксперт убежден, что подобные обращения — частая практика в диалоге политиков, когда необходимо призвать своего визави к диалогу.