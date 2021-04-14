Вдова Караченцова резко высказалась о скандале с тяжелобольным Зайцевым

Москва, 14 апреля. Известный модельер Вячеслав Зайцев стал появляться в роликах в TikTok, которые снимают его друзья. Многие пользователи Сети возмутились, ведь кутюрье тяжело болен.

В последнее время много внимания приковано к тяжелобольному Вячеславу Зайцеву. Модельер снимается в видео для TikTok. Ролики делает семья Гарафутдиновых, которых сын кутюрье Егор обвиняет мошенничестве. По словам молодого человека, они пытаются воспользоваться болезнью его отца, чтобы получить наследство. Он утверждает, что мать Галина, а также ее дети Тимур и Лучана практически поселились в доме Зайцева.

Пользователей Сети ролики друзей модельера очень насторожили. В комментариях многие отмечают, что кутюрье страдает от болезни Паркинсона и скорее всего не понимает, что его снимают. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина вступилась за Зайцева и заявила, что эти видео даже помогут ему бороться с недугом и продлить жизнь.

«За то, что он болен Паркинсоном? Разве за это можно осуждать человека? Правильно делает Слава, что не отказывается сниматься», — высказалась Поргина в интервью «Собеседнику».

По слова артистки, Зайцев все понимает, и, хотя говорит тихо, речь вполне можно разобрать. Поргина рассказала, что она встречалась с кутюрье не так давно на одном из телешоу. Она принесла в студию платье, которое сшил для нее Зайцев, чтобы напомнить ему о хороших временах.

Семья Гарафутдиновых отправилась на «Пусть говорят», чтобы ответить на все обвинения Зайцева-младшего. Один из членов семьи Тимур устроил скандал в эфире шоу и пытался затеять драку с другими гостями.