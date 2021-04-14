«Раньше мы не могли подумать о таких цифрах»: в Совфеде объяснили небывалый рост агропрома

Несмотря на экономические трудности, в 2020 году российский агропродовольственный рынок «существенно вырос» и побил сразу несколько рекордов, заявил ФАН первый зампред комитета СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«На 2,5% выросли объемы сельхозпродукции, выращено зерна 133,5 миллиона тонн. Это колоссальная цифра! Мяса — 15,5 миллионов тонн. Несколько лет назад мы не могли даже подумать о таких цифрах», — сообщил сенатор корреспонденту ФАН на площадке 28-й международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2021».

Во время пандемии коронавируса в России собрали рекордный урожай ягод и плодов — свыше 1,3 миллиона тонн. По данным ФГБУ «Агроэкспорт», экспорт нашего продовольствия впервые превысил импорт и составил 30,7 миллиарда долларов. Больше всего удалось продать зерна, масла и молочных продуктов.

Воодушевляющих показателей удалось добиться благодаря беспрецедентным мерам поддержки со стороны правительства РФ и лично президента Владимира Путина, уверен Сергей Митин.

Подробности — в видеоинтервью ФАН.