Путин сделал вторую прививку от коронавируса

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал вторую прививку от коронавируса и завершил процедуру вакцинации от заболевания.

Первую инъекцию вакциной от COVID-19 российский лидер получил 23 марта. Согласно регламенту, вторую прививку нужно делать через три недели после первого укола. Путин сообщил о завершении процедуры вакцинации от коронавируса на президиуме Русского географического общества.

Минздрав РФ зарегистрировал четыре вакцины от COVID-19. Три из них — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — представляют собой двухкомпанентные препараты, прививка «Спутником Лайт» осуществляется одним уколом. Путин решил оставить название использованной на нем вакцины в тайне, чтобы не рекламировать вакцину.