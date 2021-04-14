Михаил Мишустин прибыл в Дагестан с рабочим визитом

Махачкала, 14 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Дагестан в рамках рабочего визита. Самолет с московской делегацией на борту приземлился в аэропорту Махачкалы.

Руководитель правительства страны появился в республике в сопровождении главы Ростуризма Зарины Догузовой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и глава Минприроды РФ Александр Козлов также вошли в состав делегации.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов ранее перенес прямой эфир с жителями республики на фоне визита Мишустина.