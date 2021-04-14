В Кремле не стали связывать патриотизм с ограничением авиасообщения с Турцией

Москва, 14 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление о том, что ограничение авиасообщения с Турцией является проявлением патриотизма.

Сенатор Константин Косачев ранее раскритиковал антироссийские заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он считает, что туристы из РФ должны отказаться от турецких пляжей, а подобные ситуации являются проверкой граждан на патриотизм.

«Насколько отдых связан с патриотизмом и насколько санитарно-эпидемиологическая обстановка связана с патриотизмом?» — задался вопросом Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что указанные слова о Турции являются личной точкой зрения сенатора Косачева.

Как стало известно ранее, в Турции не видят политической подоплеки в решении РФ ограничить авиасообщение.