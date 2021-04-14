ЦБ не видит рисков отключения России от системы SWIFT

Москва, 14 апреля. Отключение РФ от международных платежных систем будет невыгодно самим системам. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В настоящий момент ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, отметила она. При этом, по ее словам, финансовый регулятор будет продолжать развитие национальных сервисов и систем. С точки зрения безопасности инфраструктурный рынок РФ в платежном сегменте защищен, цитирует первого зампреда ЦБ ТАСС.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны некоторых государств.

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические», — отметила Скоробогатова.

Власти России выступают за постепенный отказ от использования контролируемых Западом платежных систем. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.