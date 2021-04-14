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ЦБ не видит рисков отключения России от системы SWIFT

ЦБ не видит рисков отключения России от системы SWIFT

Москва, 14 апреля. Отключение РФ от международных платежных систем будет невыгодно самим системам. Об этом заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В настоящий момент ситуация с геополитическими рисками достаточно спокойная, отметила она. При этом, по ее словам, финансовый регулятор будет продолжать развитие национальных сервисов и систем. С точки зрения безопасности инфраструктурный рынок РФ в платежном сегменте защищен, цитирует первого зампреда ЦБ ТАСС.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают риска отключения страны от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к России со стороны некоторых государств.

«Наш ответ с 2014 года состоит в том, что мы создали работающие инфраструктуры, которые минимизируют риски геополитические», — отметила Скоробогатова.

Власти России выступают за постепенный отказ от использования контролируемых Западом платежных систем. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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