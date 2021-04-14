Юристы Пригожина отметили некомпетентность Соболь как юриста

Москва, 14 апреля. Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, иноагент в РФ) Любовь Соболь пытается ввести в заблуждение своих подписчиков на фоне иска петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Сторонница блогера Алексея Навального ранее обнародовала провокационный пост в Twitter. Соболь не может понять, почему именно полиция принесла ей повестку в суд.

«Любовь Соболь, которая, вероятно, плохо училась в университете на юридическом факультете, не понимает по какой причине к ней пришла полиция и пыталась вручить повестку с вызовом в суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Евгения Викторовича Пригожина», — сказано в сообщении пресс-службы компании «Конкорд».

Уточняется, что Любовь Соболь пытается уйти от ответственности и игнорирует судебные заседания, а также отказывается направлять на них своего адвоката. Юрист ФБК игнорирует все повестки, пришедшие ей по почте. Образовалась ситуация, где Соболь просто не получается надлежащим образом уведомить, что ее вызывают на заседание. Судебный орган вынужден направлять повестки через сотрудников полиции.

Любовь Соболь пытается повернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу и вводит подписчиков в заблуждение, утверждая, что правоохранители якобы «работают» на предпринимателя Евгения Пригожина. Однако в этом деле силовики выполняют судебное поручение в соответствии с действующим законодательством РФ.

Как стало известно ранее, Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к Соболь, обязав юриста ФБК выплатить 500 тысяч рублей и удалить порочащие его честь публикации в Twitter.