Меладзе и Джанабаева стали родителями в третий раз

Москва, 14 апреля. Певцы Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вновь стали родителями. У пары родился третий совместный ребенок.

О рождении малыша Меладзе рассказал во время съемок 1/8 финала КВН, пишет «СтарХит». При этом в социальных сетях ни Джанабаева, ни ее супруг не оповестили поклонников о радостном событии. Возможно, это будет сделано позже.

Джанабаева долго скрывала свое интересное положение. О скором прибавлении в семье она рассказала, когда живот был настолько большим, что его невозможно было скрывать.

У пары подрастают двое детей: сыновья Константин и Лука. У Меладзе есть еще наследники, появившиеся от первого брака с Ириной Малыхиной. Это взрослые дочери Инга, Софья и Арина.