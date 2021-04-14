Финансист Грошева оценила перспективы открытия валютных вкладов

Москва, 14 апреля. Россияне в начале весны 2021 года начали активно забирать средства с валютных вкладов. По данным Центробанка РФ, за март клиенты банков закрыли счета на 865 млн долларов.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Надежда Грошева в комментарии «Российской газете» рассказала, стоит ли сейчас открывать валютный вклад. Она отметила, что банки сейчас предлагают от 0,2% до 0,7% по долларовым депозитам, а доходность по вкладам в евро и вовсе смешная — 0,01%.

Однако необходимо понимать, что на скачках валютных курсов можно не только заработать, но и потерять. Поэтому Грошева не советует хранить все сбережения в валюте. При этом на длительном горизонте сбережения в иностранной валюте могут оказаться выгодными.

Специалист также напомнила, что депозиты в долларах и евро страхуются государством так же, как и рублевые вклады. Но здесь стоит учитывать один момент. Что компенсируются лишь изначальные вложения, а полученную прибыль вернуть не удастся, если сумма вклада превысит 1,4 млн рублей.

Биржевой курс рубля заметно укрепился после того, как президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину провести очную встречу. Тем не менее российская валюта продолжает испытывать санкционное давление. Опрошенные ФАН экономисты ранее оценили, каким может быть курс рубля в случае ужесточения антироссийских санкций.