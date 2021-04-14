Названы условия изменения банком ставки по ипотеке

Москва, 14 апреля. Кредитные организации имеют право пересматривать ставку по ипотеке в случае изменения ключевой ставки Центробанком.

Преподаватель Высшей школы экономики и консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская поделилась информацией о том, что текущий низкий процент ставки по ипотеке не гарантирует, что банк не увеличит его в будущем. Об этом сообщает «Лента.ру».

Возможность внесения корректировок и изменение ставки предполагается, как правило, кредитным договором. Большая часть договоров по ипотеке содержит пункт о праве банков в одностороннем порядке увеличивать процент по выплатам.

«При такой стоимости даже с учетом низкой ставки ежемесячный платеж слишком высокий. Причем важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру», — подчеркивает Абрамовская.

Кредитная организация, если она изменяет условия договора в одностороннем порядке, обязана уведомить об этом заемщика. Эксперт акцентирует внимание на том, что размер платежей в таком случае существенно вырастет.

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