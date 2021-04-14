Москва не планирует разговор с Парижем после визита Зеленского во Францию

Москва, 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин ни до, ни после визита украинского лидера Владимира Зеленского во Францию не планирует разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока нет (не планируется. — Прим. ред.), но такие контакты возникают очень быстро при необходимости», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Елисейский дворец для встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны планируют обсудить ситуацию в Донбассе.

Ранее сообщалось, что главы России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали тему осужденного блогера Алексея Навального в ходе телефонной беседы.