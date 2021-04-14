Экс-помощника полпреда в УФО Воробьева осудили за госизмену

Москва, 14 апреля. Суд приговорил к 12,5 года колонии строгого режима экс-помощника полпреда президента России в УФО Александра Воробьева, признав его виновным в государственной измене.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Воробьева, рассматривалось в закрытом режиме, поскольку были задействованы материалы под грифом «совершенно секретно». Осужденного также лишили чина действительного государственного советника РФ третьего класса.

Государственное обвинение просило у суда назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа. Вину бывший высокопоставленный чиновник не признал. В итоге его приговорили к сроку и штрафу 500 тыс. рублей.