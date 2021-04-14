Renault изменила цены на свои кроссоверы в России

Москва, 14 апреля. Российские аналитики в ходе регулярного мониторинга стоимости новых машин зафиксировали подорожание двух популярных кроссоверов Renault. Ценник вырос на автомобили Arkana и Kaptur.

Если среди автомобилей Arkana только топовые версии Pulse получили прибавку 12 тысяч рублей (+0,7%), то все комплектации Kaptur подорожали на 13–28 тысяч рублей (0,8%–2,1%). Поставки ограниченного выпуска Renault Arkana Pulse стартовали в феврале, и теперь на фоне повышения цен максимальная стоимость модели также увеличилась на 0,7%, передает портал «Тарантас Ньюс».

Транспортное средство Renault Arkana в версии LE Pulse теперь можно приобрести от 1,66 млн до 1,74 млн рублей. Минимальная цена Kaptur выросла до 1,17 млн рублей. Топовая версия обойдется около 1,66 млн рублей. YouTube-канал «Клубный сервис» ранее представил видеоролик, героем которого стал автомобиль Renault Duster, появившийся на российском рынке в феврале текущего года.