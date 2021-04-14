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Жители РФ начали массово прививаться после вакцинации Путина от коронавируса

Жители РФ начали массово прививаться после вакцинации Путина от коронавируса

Москва, 14 апреля. Число желающих привиться от коронавируса в РФ выросло после вакцинации президента страны Владимира Путина, сообщили источники, близкие в администрации главы государства.

Первые три дня после прививки российского лидера наблюдался особенный рост числа граждан, которые захотели пройти вакцинацию от COVID-19. Ежедневное количество привитых в Москве в этот период увеличилось почти в четыре раза, рассказал собеседник издания «Ведомости».

«Видимо, люди все-таки ждали, когда президент сделает себе вакцину, иначе это не объяснить», — заявил источник.

Путин прошел вакцинацию от коронавируса 23 марта. Кремль отчитался о хорошем самочувствии президента сразу после процедуры. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подчеркнул, что Путин лично сообщит о вакцинации вторым компонентом препарата. Название вакцины, которой привился президент, не сообщалось.

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