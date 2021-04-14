Британцы призвали Байдена держаться подальше от Черного моря

Лондон, 14 апреля. Американскому руководству стоит держать свои военные корабли подальше от Черноморского флота, уверены жители Великобритании.

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне наращивания сил ВС РФ вблизи украинских границ, пишет издание Daily Mail. В Белом доме заявили, что американский лидер призвал главу России к «деэскалации напряженности» в Восточной Европе после того, как в Москве предупредили о последствиях планов Пентагона по отправке двух кораблей ВМС Соединенных Штатов в Черное море, которые должны прибыть в регион на этой неделе.

Читатели издания выразили неоднозначное мнение по этому поводу, прокомментировав материал Daily Mail. По мнению многих пользователей британского сегмента Сети, США не должны диктовать России правила поведения на собственной границе. Кроме того, они обратили внимание, что Вашингтон не имеет права вмешиваться в эту ситуацию, которая никак не касается американцев.

«Байден должен держать свои военные корабли подальше от Черного моря. Сонный Джо не будет указывать Путину, что делать на его собственной границе. Эта ситуация может очень быстро ухудшиться», — высказался один из комментаторов.

«У США нет абсолютно никаких причин вмешиваться», — отметил другой пользователь.

Некоторые комментаторы отметили, что Россия может спокойно уничтожить американские корабли, если они представляют угрозу для государства. Другие читатели призвали Москву поставить на место США и показать Вашингтону, кто хозяин в Черном море.

«Если корабли представляют военную угрозу, их можно потопить!», — заявил читатель Daily Mail, посоветовав Москве действовать жестко в отношении ВМС Соединенных Штатов.

«Давай, Россия. Покажи США, этому глобальному бандиту и деспоту, что они не имеют никакого влияния в вашем регионе», — подчеркнул житель Великобритании.

Ранее американские эксперты заявили о неминуемом провале США в случае прямого столкновения Вашингтона и Москвы из-за Донбасса.