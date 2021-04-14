Зачем НАТО наращивает силы в Европе. Колонка Евгения Беня

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию является сигналом союзникам по НАТО, и США ценят отношения с партнерами. Он уточнил, что новые военнослужащие прибудут в Германию уже осенью, они будут находиться на постоянной основе в районе Висбадена. По его словам, это направлено на укрепление «обороны и сдерживания» в Европе, на укрепление существующих возможностей предотвращения конфликтов и, «если необходимо, на то, чтобы сражаться и побеждать».

Если во времена экс-президента США Дональда Трампа его администрация собиралась уменьшить контингент НАТО в ФРГ, то при американском президенте Джо Байдене этот контингент, напротив, расширяется. В то же время НАТО в десять раз увеличивает присутствие в Польше, напрямую занято концентрацией сил в странах Балтии и в Румынии.

Настают времена, когда Североатлантический альянс станет в качестве давления на Россию наращивать мощь как на Востоке, так и на Западе Европы.

В июне прошлого года Трамп сообщал, что Вашингтон намерен ограничить число единовременно находящихся в Германии военнослужащих с 52 тысяч до 25 тысяч. Причина — в недостаточном финансировании немецкого оборонного сектора.

«Как вы знаете, Германия просрочила свои платежи в НАТО. Они платят 1% [ВВП], а должны платить 2%. <...> Мы защищаем Германию, а они не платят», — возмущался Трамп.

При Байдене ситуация меняется на 180°. Его администрация, в отличие от предыдущей, принципиально оценивает ведущие страны Евросоюза (и Германию прежде всего) не как деловых партнеров, должных исполнять обязательства, а как органичную часть неделимого североатлантического единства, генерирующее начало и исходная мощь которого сосредоточены в Вашингтоне.

В феврале 2021 года министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и США в ходе виртуальной встречи подчеркнули необходимость усиления НАТО.

«Министры сошлись на важности дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы Альянс соответствовал сегодняшней стратегической реальности на основе рекомендаций аналитической группы НАТО», — говорилось в официальном коммюнике.

Однако это отнюдь не означает, что будет приостановлено укрепление сил НАТО на Востоке Европы. Напротив, оно более интенсивно набирает силу.

Как подчеркивал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, США намерены в десять раз увеличить численность своих войск на польской территории. До недавнего времени в Польше в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы было дислоцировано на ротационной основе около 4,5 тыс. военнослужащих США. Следуя традициям польского национализма, президент Польши Анджей Дуда заявлял без обиняков:

«Я не помню, чтобы Россия когда-нибудь решалась атаковать страну, в которой есть американские военные».

Румыния наряду с Польшей превращена в центр тяжести НАТО. При этом в связи с двумя направлениями — крымским и приднестровским — США для обеспечения боеготовности Бухареста сосредоточили свои системные усилия на создании объектов военно-морского и военно-воздушного присутствия, сухопутных войск, штабов для командования миссиями и центров сбора разведданных по России и ее вооруженным силам. Румыния развивает существующие структуры Североатлантического блока и создает новые.

Самые распространенные объекты НАТО в странах Балтии — полигоны и военные базы, их на территории Латвии, Литвы и Эстонии целых семь. Во всех трех странах располагаются многонациональные батальоны НАТО и подразделения ротационной бронетанковой бригады ВС США: в Латвии они базируются в Адажи, в Эстонии — в Тапа, в Литве — в Рукле. Больше всего объектов НАТО — в Литве.

В настоящее время США и НАТО перемещают войска к границам европейской части России, планируют разместить 40 тыс. военных и 15 тыс. единиц вооружения и техники, включая стратегическую авиацию, сообщил 13 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас американские войска перебрасываются из континентальных частей Северной Америки через Атлантику в Европу. Идет перемещение войск в Европе к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе», — констатировал Шойгу на совещании в Североморске.

Он отметил, что в Польше и в странах Балтии по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской. Шойгу также обратил внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике.

Ежегодно в Европе НАТО проводит до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки, нацеленных против России. Весной этого года объединенные вооруженные силы НАТО начали самое масштабное за последние 30 лет учение Defender Europe — 2021.

Масштабные маневры Defender Europe — 2021 будут продолжаться до июня. Однако и после этого Североатлантический альянс не планирует выводить войска из восточной части Европы. Контингент НАТО задержится в ряде стран после учений Defender Europe — 2021.

Украина объявила, что проведет совместные военные учения с войсками НАТО в конце этого года на фоне резкого роста напряженности в отношениях с Россией. В конце прошлой недели началась переброска военной техники из США в Румынию и Болгарию как для проведения учений, так и для стационарного размещения в этих странах.

В общем, однозначно напрашивается вывод о нынешнем тотальном — количественном и качественном — усилении Североатлантического альянса по всей Европе и в первую очередь в приграничных с РФ государствах. Причем отнюдь не за счет Германии или Италии, как это предполагалось при 45-м президенте США Трампе. Все это означает, что сейчас спешно идет переброска американской армии из-за океана поближе к России.