В Российской академии образования выдвинули претензии к «безобидной с виду» Бузовой

Детей и подростков необходимо оградить от «произведений», которые исполняют большинство молодых популярных исполнителей. Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре в интервью ФАН не оставила камня на камне от их «творчества».

«Вы можете заглянуть в плейлист любого подростка и послушать, что там — это не секрет — начиная от Моргенштерна до с виду абсолютно безобидных исполнителей вроде Клавы Коки. Там еще куча «замечательных ребят» — Ольга Бузова, например. Вы только послушайте, про что они поют, — заявила собеседница агентства. — Содержание этих произведений на 80-90% противоречит здравому смыслу: фактически там ведется пропаганда наркотиков, алкоголя, беспорядочных связей… И дети, собственно говоря, находятся в этой среде с утра до вечера».

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания подчеркнула, что на музыкальные произведения мало кто обращает внимание при обсуждении безопасности контента для детей. Между тем несовершенные слушатели зачастую потребляют его почти в неограниченном количестве. Популярные исполнители гастролируют по всей стране и используют различные способы для продвижения своих произведений.

«С одной стороны, в рамках нашей государственной политики у нас организуется множество мероприятий по безопасности контента для детей, цифровой среды. В то же время в этой среде никем не блокируется, абсолютно безнаказанно и свободно пропагандируется совсем не то, что у нас было подписано президентом в законе «Об образовании». В нем воспитание общечеловеческих ценностей выходит на первый план», — пояснила эксперт.

При этом Наталья Агре подчеркнула, что нет смысла пытаться привлечь к ответственности самих исполнителей, их продюсеров или студии звукозаписи, где создаются их треки.

«Привлечение к ответственности возможно, когда у тебя 100% музыкальной индустрии несет в мир светлое, доброе, и вдруг появляется кто-то один и начинает нести зло, а у нас сейчас — наоборот», — добавила Агре.

По мнению директора Института изучения семьи, детства и воспитания, к решению вопроса нужно привлечь Министерство культуры России.

«Минкультуры нужно сесть за один стол со студиями звукозаписи и договориться о том, что если мы выносим что-то в область музыки, то нужно защищать детей и подростков, которые на сегодня являются потребителями этого контента. Ответственно относиться к тем смыслам, которые мы несем ребятам. И еще один момент технический — по ограничению использования этого контента», — констатировала эксперт.

В конце марта в правоохранительные органы поступило сразу несколько обращений от граждан России с требованием возбудить уголовное дело за призыв к проституции и употреблению наркотиков против рэпера Моргенштерна. А в середине марта музыканта заподозрили в оправдании нацизма после выступления на фоне изображения Адольфа Гитлера.