Сборная России проведет контрольные матчи против Польши и Болгарии перед ЧЕ-2020

Москва, 14 апреля. Товарищеские матчи с Польшей и Болгарией проведут игроки российской сборной перед стартом чемпионата Европы по футболу.

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в преддверии старта ЧЕ-2020 команде Станислава Черчесова предстоит провести две контрольные игры. Матчи со сборными Польши и Болгарии состоятся 1 и 5 июня, соответственно. Первый матч пройдет на стадионе во Вроцлаве. С болгарами футболисты сборной России сыграют на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России выступит в группе B. Соперниками команды Черчесова станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее стало известно, что финальный матч Кубка России по футболу сезона 2021/2022 пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде. Игра состоится 12 мая.