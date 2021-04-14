Десятки человек погибли в ДТП с участием автобуса в Египте

Каир, 14 апреля. Автобус врезался в грузовик на трассе Асьют — Красное море. Более 20 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

Смертельная авария произошла в египетской провинции Асьют. Автобус направлялся из Каира в сторону провинции Сохаг.

По предварительным данным, водитель общественного транспорта решил пойти на обгон и врезался в бензовоз. От сильного удара автобус вспыхнул. В результате ЧП погибли 22 человека. Выжить удалось четырем пассажирам. Среди них 12-летний мальчик.

На месте трагедии работали 25 машин скорой помощи. В настоящее время движение на автодороге удалось восстановить. Сейчас оно полностью открыто для автомобилистов. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Минимум 50 человек пострадали при столкновении поездов на юге Египта, сообщал ФАН. Причиной аварии стала халатность персонала.