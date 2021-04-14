СК проводит проверку по факту отравления детей в бассейне Ижевска

Ижевск, 14 апреля. Восемь несовершеннолетних попали в больницу с признаками отравления. Инцидент произошел после посещения одного из бассейнов города, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Следователи организовали доследственную проверку по факту отравления детей в бассейне. По предварительным данным, в бассейне в Октябрьском районе города провели обеззараживание воды с применением хлорсодержащих препаратов.

После этого в бассейне побывала группа из десяти детей в возрасте от 6 до 14 лет и двое взрослых, к вечеру им стало плохо. Врачи диагностировали у них отравление хлором, сообщает сайт 360tv.ru.

Восемь детей госпитализировали с признаками отравления, им оказывают медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Состояние пациентов удовлетворительное, двоих из них выпишут в ближайшее время.