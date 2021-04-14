Президенты России и США не затрагивали тему Навального в ходе телефонной беседы

Москва, 14 апреля. Американский президент Джо Байден не обсуждал осужденного блогера Алексея Навального с российским коллегой Владимиром Путиным во время телефонного разговора.

Информацию об этом журналистам в ходе брифинга рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главы России и США во время переговоров обсудили двусторонние отношения, а также некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся накануне. Во время беседы глава Белого дома предложил российскому коллеге провести в ближайшие месяцы личную встречу.

Ранее сообщалось, что Песков назвал единственный способ снизить напряженность в Донбассе.