Рынок получил надежду: экономисты назвали главные факторы резкого укрепления рубля

Финансовый рынок верит в то, что конфликт в Донбассе исчерпает себя, а желание США «снизить напряженность» ослабляет негативное давление на рубль. Подробнее — в материале ФАН.

В начале торгов в среду, 14 апреля, рубль растет к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара уменьшился на три копейки — до 75,93 рубля. Курс евро увеличился на семь копеек и составил 90,83 рубля.

Рубль поверил в смягчение напряженности

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заметил, что накануне российский рубль резко подорожал на торгах Московской биржи. Президент США Джо Байден предложил Владимиру Путину провести очную встречу и переговоры, чтобы обсудить все вопросы двусторонних отношений.

«За 15 минут курс доллара спикировал больше чем на рубль и впервые за неделю ушел ниже отметки 76. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден позвонил Путину и «выразил обеспокоенность» усилением военной группировки в Крыму и близ границ Украины, призвав «снизить напряженность». Байден, как говорится в релизе Белого дома, предложил Путину саммит «в ближайшие месяцы в третьей стране», чтобы обсудить весь спектр вопросов, имеющихся у России и США», — пояснил Александр Разуваев.

По его словам, скептики говорят, что переговоры нужны американцам, чтобы создать на Украине три военные базы. Одну морскую и две сухопутные. Это позволит Киеву усилить свои позиции в вопросах, связанных с ДНР и ЛНР. Однако рынки обычно верят в хорошее — что конфликт, если не исчерпает себя, что сойдет на нет.

«При нынешних ценах на нефть курс доллара должен быть ниже 70 рублей», — считает экономист.

По мнению эксперта, главным событием для курса рубля в ближайшее время будет заседание Банка России. Банк России 23 апреля, вероятно, повысит ставку на 0,5% — с 4,5% до 5%. На конец текущего года он оценивает ключевую ставку в 6%. Решение о повышение ключевой ставки должно поддержать российский рубль, затормозить отток капитала и способствовать дедолларизации экономики.

«Против рубля может сыграть открытие границ и восстановление мирового туризма. В пользу российской валюты играют дорогая нефть и рост спроса на дивидендные акции со стороны иностранных инвесторов на Московской бирже. До конца апреля я вижу следующие ориентиры: 75-78 рублей за доллар, 90-93 рублей за евро», — заключил собеседник ФАН.

Рынок получил надежду

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заметил, что на вечерних торгах 13 апреля рубль значительно укрепился к доллару и евро на фоне сообщений о прошедшем телефонном разговоре между президентами США и России. Эта новость, а также перспективы проведения встречи, где могут быть решены самые острые вопросы последних дней, дали инвесторам надежду на то, что к РФ не будут применены обещанные санкции.

«Это стало фактором укрепления национальной валюты: рубль резко пошел вверх к доллару и вечером курс составил 76,19 рубля, доллар подешевел на 1,2 рубля. Сегодня на торгах средневзвешенный курс доллара к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» снизился на 9773 пункта (пункт соответствует 0,01 коп. — Прим. ФАН) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,81 рубля», — пояснил Артем Деев.

Эксперт заметил — доллар снижается к евро после публикации данных о росте инфляции в США до рекордного максимума за 2,5 года, что влияет на динамику пары доллар-рубль. В дальнейшей перспективе — при отсутствии негативных новостей о санкциях против РФ или об усилении геополитического напряжения — рубль может укрепиться до уровня около 75 рублей за доллар.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе, поэтому ожидание санкций остается.