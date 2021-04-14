Британские журналисты обвинили Бориса Джонсона в проблемах «Елизаветинской эпохи»

Лондон, 14 апреля. Консервативная партия Великобритании омрачила «Елизаветинскую эпоху» своими «миазмами», считает колумнист издания The Guardian Полли Тойнби.

Британская журналистка в авторской колонке начала подводить итоги эпохи правления королевы Елизаветы II. Однако вместо обсуждения наследия Виндзоров она перечислила проблемы британского общества. Во всех бедах обвинили Консервативную партию во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном.

«Елизаветинская эра» постепенно подходит к концу. Смерть принца Филиппа стала «репетицией последнего звонка» для всей британской нации, предвестником будущей ревизии, пишет Тойнби. Решение ряда социальных проблем и расширение прав отдельных категорий граждан, однако, никак не исправляет другие, более глубокие проблемы Великобритании.

Королева «пережила» 14 премьер-министров, и при ней консерваторы приходили к власти в стране вдвое чаще, чем либералы. Но теперь от консерваторов осталось лишь название — по-настоящему правые англичане при королеве приходили к власти лишь дважды. В первый раз — в 1979 году, вместе с премьер-министром Маргарет Тэтчер. Второй — во время выхода страны из Евросоюза. В эти ключевые для истории Британии моменты, как считает автор, страна пошла по неправильному пути и начала стремительно слабеть.

Армия сократилась до 76 500 солдат, что могло бы означать перемены страны к лучшему, но действующий премьер-министр Борис Джонсон продолжает надувать щеки. Королева может застать, как нация расколется прямо под ее троном, когда Шотландия и Северная Ирландия покинут состав Королевства после долгих лет игнорирования их проблем со стороны Лондона. Государство уже откололось и Евросоюза и не поддерживает тесные связи с США.

Великобритания стремительно деградирует на международной арене и теряет позиции, а внутри ее ожидают только новые расколы и потрясения. У Королевства был другой путь — путь скандинавских стран, где доходы от продажи нефти из Северного моря напрямую инвестировали в государственные системы здравоохранения и образования, и тогда строилось действительно сильно государство. Во всех проблемах страны автор винит партию «тори» — консерваторов, которые не признают «очевидных слабостей» выбранного политического курса и отказываются верить в «социальную справедливость».

Завершает свое рассуждение автор The Guardian призывом «не голосовать за «тори» и постараться «изменить ситуацию к лучшему» на следующих парламентских выборах. Ранее другое британское издание The Telegraph сравнило прощальные заявления двух внуков покойного герцога Эдинбургского.