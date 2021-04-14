Василий Березуцкий намерен покинуть тренерский штаб ЦСКА

Москва, 14 апреля. Тренер столичного ЦСКА Василий Березуцкий покинет «армейский» клуб и перейдет в «Краснодар».

Василий Березуцкий решил завершить работу в московском ЦСКА и перейти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре». Соответствующую информацию представили журналисты издания «Чемпионат».

Пресс-служба «Краснодара» пока не объявляла о переходе Березуцкого. Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА 22 марта. Он работал в клубе с 2016 года. «Краснодар» Гончаренко возглавил в апреле, подписав контракт до лета 2023 года.

Ранее «Краснодар» потерпел поражение в дебютном матче под руководством Гончаренко. «Быки» в гостях уступили тульскому «Арсеналу» в поединке 25-го тура РПЛ.