Психотерапевт посоветовал не заниматься самолечением «весеннего обострения»

Многие чудачества по весне в народе списывают на сезонное обострение. Шутки шутками, но существует реальное психическое заболевание.

Весеннее обострение в практике психиатров — очень распространенная история. Организм и нервная система человека истощены после зимы — происходит сбой системы. В это время начинает проявляться в большей степени симптоматика имеющихся психических расстройств.

Психотерапевт Алексей Казанцев рассказал ФАН, с чем это связано, и объяснил, кто больше всего подвержен этому расстройству.

«Виной «весеннему обострению» становятся перепады температуры, а также перепад с осеннего и зимнего мрака на яркое солнце. Поэтому в определенных регионах, где климат подразумевает только дождь и серое небо, люди склонны к депрессивным расстройствам, поскольку именно при солнце организм способен вырабатывать гормоны радости», — объяснил собеседник агентства.

Казанцев рассказал, что большая часть пациентов — те, кто не наблюдался никогда у психиатра или прекратил принимать терапию, которую ему назначали, из-за чего наступил период обострения.

«Плюс этому способствует полное добровольное лечение, соответственно, мы видим на улице массу пациентов клиник, которые находятся без лечения. Чаще всего «весеннему обострению» подвержены люди до 40 лет, либо те, у кого уже хронически имеются психические заболевания. Нарушение настроения, которое не связано с психиатрией, также встречается в период гормональных сбоев», — пояснил психотерапевт.

В этом случае эксперт советует обращаться к психоэндокринологам, гинекологам и андрологам, чтобы они скорректировали гормональный статус, который будет способствовать улучшению настроения. Если это не помогает — нужно обращаться к психотерапевтам и психиатрам.

«Самолечением лучше не заниматься, потому что даже легендарный «Афобазол» не поможет, если проблема уже прогрессирует. Плюс большая часть препаратов в аптеке выдается только на рецептурных бланках», — резюмировал психотерапевт.

Психотерапевт Александр Берсудский в беседе с ФАН ранее объяснил роль продуктов в стабильном психическом состоянии. Полезные продукты, включенные в рацион на постоянной основе, станут частью обретения гармонии со своим организмом.