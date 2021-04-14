Объявление о продаже самолета-автодома появилось в США

Москва, 14 апреля. Информация о продаже гибрида самолета, автодома и грузовика появилась на американском портале Craiglist.org. Оригинальный транспорт оценивается продавцом почти в 28 тысяч долларов.

Два американца в начале 1980-х перестроили самолет Corvair 240 в автодом, водрузив фюзеляж на кемпер Pace Arrow. Внутри машины есть четыре кровати, кухня, гостиная, санузел, аудиосистема и даже джакузи. Кроме того, необычный автодом имеет раздвижную крышу, что позволяет спать под звездами.

Кемпер получил название Андромеда. Он оснащен дизелем International и автоматической коробкой передач. Мощность мотора не уточняется, но на трассе машина может развить скорость до 104 километров в час. Указанный в объявлении пробег составляет 9800 километров.

Объявление о продаже гусеничного КамАЗа ранее появилось на одном из российских сайтов. Благодаря нестандартному шасси автомобиль получил более суровый вид. Платформа была взята от военного вездехода МТЛБ.