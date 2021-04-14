Корчевников прослезился после трагической истории о сыне Наталии Антоновой

Москва, 14 апреля. Ведущий программы «Судьба человека» Борис Корчевников не смог сдержать слез, услышав трагическую историю актрисы Наталии Антоновой, которая потеряла сына чуть более двух лет назад.

Звезда кино сильно переживала утрату ребенка, который умер спустя два месяца после рождения. Малыш, которого назвали Николаем, родился недоношенным. Актрисе говорили, что шансы мальчика выжить 50 на 50, но Антонова молилась и верила, что все будет хорошо. В декабре 2018 года сердце ребенка остановилось.

«Меня все спрашивали: «Где твой сын? Почему ты о нем ничего не рассказываешь?» Я боялась говорить об этом. Я хотела скрыть, что случилась беда. Я честно вам говорю. Я хотела утаить это. А нужно говорить людям правду, — сказала актриса в эфире программы. — Я сейчас как есть все рассказала и мне стало легче. Я хочу сказать, что нельзя отчаиваться. И те женщины, у которых случилась такая беда, им надо брать себя в руки. И только вера спасает. Господь дает только столько, сколько мы можем вынести. И сын для меня жив. Он рядом со мной».

Корчевников, услышав трагическую историю о новорожденном ребенке гостьи, прослезился. Чтобы попытаться сдержать эмоции, он зажал губу.

Именно в программе Бориса Корчевникова знаменитость впервые рассказала о смерти ребенка. Она также поделилась переживаниями по этому поводу.