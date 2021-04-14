«Этот день в истории». Что произошло 14 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники медицинской службы уголовно-исполнительной системы. В этой узкой сфере трудятся настоящие специалисты, ни на миг не забывающие о целях, которые преследует их профессия, каждый день они добросовестно несут свою службу во благо Родины.

В этот день в 1801 году император Александр I запретил пытки при допросах, а также объявил о ликвидации «Тайной экспедиции Сената», спецслужбы, которая занималась политическим надзором. Но 14 апреля происходили и менее серьезные события: в 1908 году в Петербурге вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон», на страницах которого в разные годы публиковались Саша Черный и Владимир Маяковский. А в 1927 году в этот день с конвейера нового завода в шведском городе Гетеборге сошел первый серийный автомобиль Volvo.