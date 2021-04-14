МИД России подтвердил информацию о встрече Ушакова и Салливана

Москва, 14 апреля. Российское внешнеполитическое ведомство официально подтвердило информацию о встрече посла США Джо Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Российское внешнеполитическое ведомство официально подтвердило информацию о встрече посла США Джо Салливана с помощником президента России Юрием Ушаковым.

Представители МИД стран подтвердили сотрудникам российских СМИ, что встреча высокопоставленных лиц действительно имела место 14 апреля. Ранее об этом сообщалось из местных источников новостных служб.

«Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову», — сказали представители Министерства иностранных дел России журналистам.

Сообщалось, что в ходе беседы речь зашла о двусторонних отношениях двух государств. Салливана поставили в известность, что Москва решительным образом отреагирует на новые рестрикции Вашингтона, если о таковых будет объявлено.

Ранее стало известно, что посол РФ в США Анатолий Антонов вернется в Соединенные Штаты только после шагов Белого дома по нормализации отношений с Россией.