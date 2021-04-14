Продюсер «Ласкового мая» Разин высказался о проигранном суде Кудрявцевой

Москва, 14 апреля. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин завил, что не получал никаких повесток в суд и решение по делу о клевете было вынесено без его участия.

Точку в многолетнем конфликте Андрея Разина и телеведущей Леры Кудрявцевой, как оказалось, ставить еще слишком рано. Причиной судебных разбирательств стали заявления продюсера, что Кудрявцева якобы не сама выносила свою дочку Марию, а обратилась к суррогатной матери. Звезда решила защищать свои честь и достоинства в суде. Ее юрист Екатерина Гордон 13 апреля сообщила, что Тверской районный суд удовлетворил иск и Разин должен выплатить телеведущей компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Сам продюсер в своем Instagram-аккаунте заявил, что никаких повесток не получал и заседание состоялось «втихаря» без его участия. Он намерен обратиться в вышестоящие инстанции и обжаловать решение суда.

«По первому процессу Лере Кудрявцевой было отказано, хотя она всем говорила, что выиграла. Как всегда наврала. На самом деле, она выиграла у газеты «Семь дней», а в отношении меня ей отказали. Теперь она пошла в другой суд и втихаря вынесла какое-то решение, которое скоро тоже будет отменено», — уверен Андрей Разин.

Кудрявцева и Разин знакомы очень давно. Телеведущая была женой барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка и родила от него сына Жана. Позже Разин начал заявлять, что Кудрявцева – «женщина легкого поведения» и родила ребенка не от Ленюка.

В последнее время Леру Кудрявцеву преследуют несчастья: она переболела ковидом в тяжелой форме, сломала крестец, а недавно снова оказалась в больнице. Подробности своего состояния телеведущая раскрыла в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.