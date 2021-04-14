Жительница Новосибирска разбилась при катании на «плюшке» в Шерегеше

Новосибирск, 14 апреля. Туристка решила скатиться на «плюшке» в непредназначенном для этого месте и разбилась о здание. Полиция проводит проверку кузбасского курорта Шерегеш.

Женщина умерла в реанимации после удара о хозяйственное строение на горе Зеленой: 52-летняя туристка решила скатиться по склону вне территории предназначенной для этого трассы.

Как сообщили в администрации Таштагольского района, сообщение о несчастном случае поступило в скорую помощь и аварийно-спасательный отряд в 10:50. На место происшествия в оперативном порядке прибыли медики, однако спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Следователи инициировали проверку по факту смерти отдыхающей. Выявляются нарушения в мерах безопасности курорта. По результату будет вынесено процессуальное решение.

Еще один несчастный случай с катанием на тюбинге зафиксирован под Красноярском. Молодой мужчина погиб при катании на привязанной к авто «ватрушке».