Байден напуган»: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину

У России и США есть много пересекающихся интересов. Вашингтон прекрасно понимает, что некоторые глобальные вопросы без Москвы не решить, считают опрошенные ФАН журналисты, аналитики и политологи.

Звонок Байдена

Накануне президент США Джо Байден созвонился с российским лидером Владимиром Путиным и предложил провести встречу.

«Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия», — говорится в сообщении Белого дома.

Во время разговора два лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая продолжение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями после продления СНВ-3.

Байден напуган

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин отметил, что для США пришло отрезвление и понимание, что с Россией нужно вести себя как с достойным соперником. Вот Джо Байден и призвал к нормализации отношений.

«Оскорблен, пристыжен и, видимо, напуган. Глобальная проблематика не представляет особого интереса, она переходит от одного американского президента к другому. А ситуация в Донбассе, где вот-вот должна была вспыхнуть война, выступила центральным событием беседы. Байден, приказывая украинскому президенту Владимиру Зеленскому, рассчитывал на быстрый блицкриг, мгновенное покорение Донецка и Луганска», — пояснил Антон Бредихин.

Но, заметил эксперт, чем ближе подходила ситуация к войне, тем отчетливее формировалось понимание, что Россия будет вынуждена защищать своих граждан в Донбассе.

«Кидать Зеленского и превращать его во второго Михаила Саакашвили в планы Байдена не входит. Он хочет иметь стабильное управление над Украиной. И Зеленский вечную карту верности ему принес. Оттого и в разговоре с Владимиром Путиным были обсуждены совместные действия по снижению накала в регионе», — пояснил Антон Бредихин.

Русофобская Украина

Политолог Владимир Карасев считает, что Джо Байдену крайне важно сохранить русофобскую Украину.

«А тут русские учения затеяли. Испугался американский президент за киевскую власть. Ведь может так случиться, что Украина будет очищена здравыми силами от скверны. И тогда все планы по созданию очагов напряжения на границах России рухнут. США так же поступали в Сирии, защищая боевиков ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ФАН) от русской авиации», — пояснил Владимир Карасев.

Политолог не питает иллюзий насчет прорывов на возможной личной встрече. Американцам нечего предложить России.

«А нашу позицию четко изложил в телефонном разговоре президент России Владимир Путин. Иными словами, американцам дали понять: убирайтесь с Украины!» — заключил Владимир Карасев.

Пустые иллюзии

Политолог Андрей Иванов считает, что не стоит питать пустые иллюзии. Ранее президенты России и США часто созванивались, встречались, даже когда отношения были очень напряженными.

«Сейчас простой созвон воспринимается как большое событие. Но эта ситуация напоминает встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Отношения между РФ и США крайне плохие. Главное — лучше они не станут. Глобальные противоречия требуют развязки. Началась большая игра, в которой участвует не только Россия, но и Китай. Россия для Поднебесной крайне важна. Потому что иначе Китай останется один. Не будем забывать, что у США есть блок НАТО. Китаю тоже нужны союзники. И есть опасность, что в США просто поняли, что сразу на несколько фронтов им не воевать», — пояснил Андрей Иванов.

По его мнению, Китай наращивает напряженность в Азии. Он готовится к операции на Тайване, готов воевать за Мьянму. США не могут остаться в стороне. В этой ситуации им не до конфликта на Украине или других обострений в Европе.

«Проще говоря, Россия должна на время остаться в стороне. Одновременно для РФ это шанс решить свои задачи по укреплению влияния на постсоветском пространстве. Подчеркну, никакой дружбы с Соединенными Штатами в ближайшее время не будет. Задача одна — избежать глобальной катастрофы», — заключил Андрей Иванов.

Правила игры

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что у России и США есть много пересекающихся интересов. Вашингтон прекрасно понимает, что некоторые глобальные вопросы (например, болезненный для Байдена вопрос климатических изменений) без Москвы не решить.

«Конечно, ожидать перезагрузки отношений по образцу Барака Обамы не стоит: слишком много уже сказано и сделано. И нельзя ожидать, что после этой встречи все пойдет между нами по восходящей. Вряд ли, скажем, можно будет значительно изменить позиции США и России по «украинскому кейсу». Но тут важно понять и взаимные красные линии по этому направлению, за которыми может быть уже и глобальная катастрофа. Поэтому диалог двух лидеров — это необходимый инструмент. Даже в сложные времена холодной войны находили возможность встречаться и обсуждать правила игры», — заключил Владимир Корнилов.

Напомним, по мнению публициста Армена Гаспаряна, в Вашингтоне прекрасно понимают, что есть красные линии, которые преступать не следует, и это вполне положительный аспект.

1 Организация запрещена на территории РФ.