Рыбак из Кирова провалился в полынью на реке Вятке и погиб

Киров, 14 апреля. Трагедия произошла в Слободском районе Кировской области. Житель региона хотел порыбачить, но оказался в ледяном водоеме.

Мужчина провалился в воду, когда возвращался на берег по тонкому льду. Его заметили находившиеся рядом рыбаки, но спасти тонущего «коллегу» они не смогли, сообщили в Государственной инспекции по маломерным судам региона.

Выход на лед водоемов Кировской области стал опасен в связи с повышением температуры и активным таянием снега и льда. Спасатели призвали местных жителей не рисковать, а также усилить контроль за детьми и исключить возможность посещения ими водных объектов.

Ранее СК озвучил подробности гибели нескольких человек на реке Приморья, сообщал портал Deita. Глава погибшего семейства умер от истощения и обморожения через 19 дней после трагедии.