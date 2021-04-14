В Китае объяснили, почему вмешательство США усугубит конфликт в Донбассе

Пекин, 14 апреля. Вооруженный конфликт в Донбассе лишь усугубится из-за вмешательства США в дела Украины, считают китайские журналисты.

Обстановка в юго-восточной части Украины продолжает накаляться, отметили аналитики издания из Китая «Хуаньцю шибао», перевод статьи которых приводит «ИноСМИ». По их мнению, усиление роли Киева в качестве «сдерживающего» фактора в отношении России произошло после того, как кресло президента США занял Джо Байден. Эксперты напомнили о том, что Вашингтон не раз заявлял о поддержке украинской стороны и обещал повысить боеспособность ВСУ.

США и Европа, тем не менее, не являются единым блоком в этом вопросе, отметили журналисты. По словам авторов статьи, Великобритания постоянно вмешивается в дела Украины для демонстрации своего глобального влияния, Польша и Литва поддерживают антироссийский курс Киева, а Германия и Франция выступают против эскалации конфликта в Донбассе и призывают все его стороны к соблюдению Минских соглашений и диалогу.

Приход к власти на Украине Владимира Зеленского никак не изменил ситуацию в стране, так как он не выполнил свои предвыборные обещания покончить с кризисом в Донбассе, а также решить вопрос с коррупцией и экономическими проблемами в государстве, подчеркнули аналитики. Они уточнили, что позиции центральных властей слабы, что видно по падению поддержки населением нынешнего украинского лидера ниже отметки в 20%. По словам экспертов, Зеленский почти сразу отказался от своих первоначальных идей и вернулся к жесткому курсу своего предшественника Петра Порошенко, полагаясь на помощь США и НАТО в противостоянии с Россией. В свете этого функция Киева в качестве инструмента нападок Запада на РФ усилилась, считают авторы материала.

Россия же занимает сдержанную позицию, стараясь разрядить обстановку в отношениях с Вашингтоном, подчеркнули эксперты. Они уточнили, что в Москве не раз заявляли, что ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом и РФ не является его участником. Тем не менее поддержка Киева Соединенными Штатами и странами Североатлантического альянса привела к военному авантюризму и увеличению количества провокаций со стороны ВСУ в регионе, что явно не способствует урегулированию кризиса на юго-востоке страны, уверены журналисты. По их мнению, дальнейшее вмешательство Вашингтона и НАТО в дела Украины приведет лишь к ослаблению украинского суверенитета и усугублению застарелых проблем в государстве.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что руководство НАТО подталкивает Киев к эскалации конфликта на юго-востоке Украины.