Адвокат углядел в твите Леонида Волкова распространение нацистской символики

Известный российский адвокат Игорь Бушманов заявил ФАН, что пост соратника осужденного блогера Алексея Навального Леонида Волкова вполне подпадает под нарушение закона о запрете на использование нацистской символики и атрибутики.

Юрист в эксклюзивном интервью прокомментировал сообщение главы сети региональных штабов Навального, опубликованное им накануне в Twitter.

«Размещение [свастики] безусловно [наказуемо], — отметил Бушманов. — Если это появилось в социальной сети, то считается публичным размещением и, безусловно, может быть расценено как правонарушение по действию этой новой статьи».

По словам собеседника ФАН, если кто-то вдруг захочет опубликовать на своей странице в той или иной соцсети, с той или иной целью, свастику либо любой другой нацистский символ, то должен будет замазать ее или заклеить.

«[В ином случае] это рассматривается как распространение [нацистской символики], — пояснил Бушманов. — Это то же самое, как дезинформация. Кто-то где-то услышал какую-то новость, и [некое] издание ее распространило. Отвечать-то за это в любом случае будет издание».

13 апреля Леонид Волков разместил в социальной сети Twitter пост, где описал, что случилось ранее в «штабе» Алексея Навального в Мурманске (орфография и пунктуация автора сохранены):

«Ребята из штаба в Мурманске, наконец, отколупали монтажную пену и попали в штаб. Выяснилось, что дверь была взломана (!), камеры обесточены, и внутри вот так вот. То есть был не только акт вандализм, но и проникновение со взломом. Будет ли уголовное дело? Угадайте…»

К этому посту Волков приложил две фотографии, сделанные внутри помещения. Стены и окна были разрисованы нацистской свастикой, а также изображениями мужского полового органа.

В ноябре прошлого года Государственная дума РФ приняла закон, который разрешил показ нацистской символики, но только в том случае, если он не сопровождается пропагандой. Согласно этому закону, законная демонстрация стала возможной лишь в произведениях искусства, литературы, науки и сообщениях средств массовой информации. Данный документ уточнил нормы принятых в 1995 году законов «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

По пояснению Первого кассационного суда общей юрисдикции, как писала «Российская газета», «нацистской атрибутикой и символикой являются атрибутика и символика, которые использовались организациями, признанными Нюрнбергским международным военным трибуналом преступными. К таковым относят, в частности, знамена, значки, атрибуты униформы, приветственные жесты и пароли, свастику, а также их воспроизведение в любой форме. Демонстрацией нацистской символики признается ее публичное выставление, показ, ношение, вывешивание, изображение, воспроизведение на страницах печатных изданий или в фото-, кино- и видеоматериалах, тиражирование и другие действия, делающие ее восприятие доступным».

Ранее стало известно, что публикации, сделанные в интернете от имени того же Леонида Волкова о бизнесмене из Санкт-Петербурга Евгении Пригожине, имеют состав преступления.