Армянский премьер ошибся в должности Владимира Путина

Ереван, 14 апреля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил ошибку в названии должности президента РФ Владимира Путина. Случай произошел во время выступления главы кабмина в парламенте.

Пашинян назвал российского лидера президентом Франции. В тот момент премьер-министр рассказывал собравшимся о договоренностях по Нагорному Карабаху.

«В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным...», — сказал руководитель армянского правительства.

Путин и Пашинян ранее провели переговоры в Москве. Армянский премьер отметил, что остался доволен результатами беседы.