Что такое современное искусство? Колонка Никаса Сафронова

Наши лекции-беседы будут посвящены современному искусству. Но, прежде чем обсуждать процессы, которые в нем происходят, нелишне разобраться, что именно имеется в виду под термином «современное искусство».

Сегодня это выражение довольно широко используется в лексике, в названиях тех или иных мероприятий, институций, в дискуссиях и т. п. Существуют музеи современного искусства, выставки современного искусства, биеннале. Но, оказывается, содержание этого понятия или, точнее, — реальность, которая стоит за грамматической конструкцией «современное искусство», сильно варьируется в зависимости от автора.

В изобразительном искусстве последние 700 лет одни стили и направления сменяли другие. На смену Античности пришло Возрождение, оно сменилось классицизмом, его в XIX веке вытеснил реализм. Были также промежуточные стили: проторенессанс, барокко, маньеризм и т. д. Смена стилей происходила постепенно и медленно, этот процесс занимал десятки, а порой и сотни лет.

В начале ХХ века мейнстрим, который определял доминанту стилей и направлений в каждый исторический период, уступил место множеству новых направлений, каждое из которых возникло на собственной идейно-эстетической почве и развивалось по определенной траектории, независимо друг от друга, членясь на целый ряд подстилей. Так, в рамках модерна возникли сецессия, югендстиль, ар-нуво; импрессионизм сменился постимпрессионизмом, фовизмом, футуризмом, экспрессионизмом, символизмом; параллельно существовали метафизическая живопись, супрематизм, геометрический абстракционизм и т. д. и т. п.

В конце XIX — начале XX века появляется феномен, именуемый «современное искусство». Изобразительное искусство, в силу возможности своего протяженного существования во времени (в отличие, например, от оперного, драматического, музыкально-исполнительского, вокального искусств), всегда было представлено как работами старых мастеров, так и результатами творчества художников-современников своей аудитории.

Однако категория «современное искусство» выходит за рамки указанной выше дихотомии. Понятие «современное искусство» является буквальным переводом английского сontemporary art. В отечественной арт-критике как синонимы современного искусства используются понятия «искусство постмодернизма» и «актуальное искусство». Последний термин содержит явное презумпирование неактуальности всего остального искусства.

Само понятие сontemporary было впервые использовано Розалиндой Краусс в диссертации о творчестве Дэвида Смита для обозначения новейших течений (таких как ленд-арт, акционизм, поп-арт и др.), которые возникли и заявили о себе относительно недавно — на рубеже 1960–1970-х годов.

Темпоральный момент в классификации изобразительного искусства подчеркивается также в энциклопедии «Британника»:

«Современное искусство — это то, что было создано в период между 1860-ми годами (некоторые исследователи считают, что 1880-ми) и концом 1960-х годов (некоторые исследователи считают, что уже в течение 1950-х). Искусство, появившееся в дальнейшем (например, концептуализм, минимализм, постмодернизм, феминизм), считается современным».

Книга одного из авторитетных искусствоведов Брендона Тейлора «Современное искусство» имеет подзаголовок «Искусство после 1970 года».

В каталогах «Кристи» работы 1950–1960-х годов помещаются в категорию «Искусство XX века».

Специалисты, работающие в «Сотби», произведения искусства, датируемые 1945–1970 годами, называют «ранними современными», а работы, созданные после 1970 года, — «современными». Произведения мастеров XIX и более ранних веков включаются в категорию «старые мастера».

Однако временные рамки не являются единственным классифицирующим критерием. «Кристи» причисляет произведение к той или иной категории не столько по дате, сколько по содержанию и характеру самой работы.

Такой подход отражает представление, что современное искусство — более передовое и «на острие прогресса», чем произведения традиционных художников.

Здесь мы подходим к самой сути статьи. Ситуацию последних примерно 100 лет в области изобразительного искусства можно охарактеризовать как настоящую войну между современным и традиционным искусством. Это война за внимание аудитории, за место в общественном сознании, война за рынок и те поистине громадные деньги, которые на нем переходят из рук в руки. У этой войны есть конкретные фронты: музеи, галереи, биеннале и фестивали, ярмарки, аукционные дома, СМИ и т. д. В ней участвует «живая сила» — эксперты, искусствоведы, аукционисты, критики, кураторы. Есть и солидное идеологическое обеспечение со стороны представителей различных областей гуманитарного знания: философии, социологии, экономики, искусствоведения, музееведения.

Обо всем этом речь пойдет в следующей колонке.