Владимир возглавил рейтинг по числу убийств в регионе

Владимир, 14 апреля. Свыше четырех тысяч преступлений было совершено на территории региона в первом квартале 2021 года. При этом лидером по числу убийств стала областная столица.

В целом количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 2,6%. За указанный период было совершено 20 убийств, передает управление Следственного комитета по Владимирской области. Возглавил рейтинг Владимир, там наибольшее число убийств пришлось на Ленинский, Фрунзенский и Кольчугинский районы города, всего — семь случаев.

Также зарегистрировано десять преступлений по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Данный показатель на 66,7% больше, чем за аналогичный период 2020-го, сообщают «Владимирские вести». Также увеличилось число преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера.