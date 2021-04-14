Байден одобрил поставку американских истребителей в ОАЭ

Администрация президента США Джо Байдена одобрила возобновление продажи оружия Объединенным Арабским Эмиратам на сумму более 23 млрд долларов. Соответствующее уведомление было направлено в американский конгресс, сообщает Reuters.

“U.S. President Joe Biden's administration has told Congress it is proceeding with more than $23 billion in weapons sales to the [#UAE], including advanced F-35 aircraft, armed drones and other equipment, congressional aides said on Tuesday.“https://t.co/J7qHgGvJFo — Giorgio Cafiero (@GiorgioCafiero) April 14, 2021

Военный контракт

Контракт с ОАЭ был подписан экс-президентом США Дональдом Трампом в последние часы его работы на должности главы государства. Договоренности о продаже оружия были достигнуты после того, как Абу-Даби согласился подписать так называемый Авраамский договор о нормализации отношений с Израилем. Вашингтон в этой дипломатической работе взял на себя роль посредника.

Пакет стоимостью 23,37 млрд долларов включает в себя 50 самолетов F-35 Lighting II, порядка 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и высокоточные боеприпасы типа «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Одним из первых шагов новой американской администрации, возглавляемой Джо Байденом, стала приостановка продажи вооружения ближневосточным государствам. Помимо ОАЭ это коснулось и Саудовской Аравии, рассчитывавшей закупить американские ракеты. Пересмотр такого рода сделок со стороны новой администрации в Штатах является обычной практикой.

Йеменская война

Еще в декабре 2020 года члены Демократической партии в конгрессе пытались заблокировать продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, участвующим в йеменском конфликте. Однако обладавшие большинством голосов республиканцы все же одобрили инициативу Трампа.

The Trump administration told Congress on Tuesday it had approved the US sale of more than $23 billion in advanced weapons systems, including #F35 fighter jets and armed drones, to the #UAE, @SecPompeo said.https://t.co/76LbgObQlo — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 10, 2020

Вступив в должность президента, Джо Байден заявил о намерениях положить конец войне в Йемене. Именно по этой причине новая администрация США с таким вниманием отнеслась к продаже наступательного вооружения странам Персидского залива, в результате чего сделки и были заморожены.

‘Biden to Finally Stop Support for Saudi War Crimes in Yemen’ Let’s hold him to this. A move like this from the US will end the war in Yemen! https://t.co/zT12EJYpge — Andrew Feinstein (@andrewfeinstein) January 26, 2021

Власти ОАЭ с пониманием отнеслись к решению Вашингтона. Абу-Даби официально приветствовал усилия по деэскалации напряженности в Йемене и возобновлению регионального диалога.

Возобновление сделки

В минувший вторник, 13 апреля, представитель Госдепартамента США заявил, что американская администрация намерена возобновить обсуждения продаж вооружения ОАЭ. Он отметил, что Вашингтон и Абу-Даби рассмотрят детали сделки и проведут ряд консультаций по этому вопросу.

Предполагается, что передача оружия в Эмираты состоится только после 2025 года. Кроме того, американская сторона намерена осуществлять надзор за использованием полученной от нее военной техники и боеприпасов.

«Мы будем продолжать укреплять диалог с ОАЭ и всеми другими получателями американских оборонных товаров и услуг. Американское оборонное оборудование должно быть хорошо защищено и использовано таким образом, чтобы уважать права человека и полностью соответствовать законам вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Ранее Вашингтон уже высказался и относительно сделки с Саудовской Аравией. Соединенные Штаты не намерены разрывать связей с Эр-Риядом, тем более на фоне уменьшения размеров вооруженной группировки американцев в регионе. В частности, такая политика подразумевает снабжение саудитов оборонительными, а не наступательными типами вооружений.