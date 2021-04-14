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Камала Харрис обвинила врачей-расистов в смертях чернокожих беременных женщин

Камала Харрис обвинила врачей-расистов в смертях чернокожих беременных женщин

Вашингтон, 14 апреля. Американские врачи склонны к «системным расовым предрассудкам», из-за чего смертность чернокожих беременных женщин аномально высока, заявила вице-президент США Камала Харрис.

Во время брифинга она заявила, что чернокожие женщины в США с большей вероятностью умрут от осложнений, связанных с беременностью, из-за «системного расового неравенства». Портал Gateway Pundit отмечает, что Харрис ни разу не упомянула об объективных причинах трудностей при родах.

«Чернокожие женщины в нашей стране переживают кризис материнского здоровья. У чернокожих женщин в два—три раза больше шансов умереть в связи с беременностью и рождением ребенка, чем у других женщин. Мы уверены, что основные причины такого явления — это системное расовое неравенство и скрытая предвзятость врачей по отношению к цветным женщинами», — обвинила американских медиков Харрис.

Однако вице-президент ни разу не упомянула о возможных объективных факторах, которые могут осложнить течение беременности, и сосредоточилась на проблеме «врачей-расистов». Как отмечают журналисты GP, многие чернокожие женщины имеют избыточный вес или страдают диабетом, который увеличивает вероятность сердечного приступа, инсульта или преэклампсии на поздних стадия ношения плода.

Камала Харрис обвинила врачей-расистов в смертях чернокожих беременных женщин

Согласно опубликованной Ассоциацией диабета Америки статистике, больше всех к этому заболеванию склонны именно чернокожие, индейцы и выходцы из Латинской Америки. Центр по контролю заболеваемости США также указывает, что 49% афроамериканского населения Америки склонны к ожирению.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий журналиста и выдающегося эрудита Анатолия Вассермана. Он уверен, что нынешние акции леворадикального движения Black Lives Matter в США не отличается по сути от прошлогодних, но действующие власти уже не так активно их поддерживают, потому что им больше не нужно дестабилизировать обстановку в Соединенных Штатах.

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