Вашингтон, 14 апреля. Американские врачи склонны к «системным расовым предрассудкам», из-за чего смертность чернокожих беременных женщин аномально высока, заявила вице-президент США Камала Харрис.

Во время брифинга она заявила, что чернокожие женщины в США с большей вероятностью умрут от осложнений, связанных с беременностью, из-за «системного расового неравенства». Портал Gateway Pundit отмечает, что Харрис ни разу не упомянула об объективных причинах трудностей при родах.

«Чернокожие женщины в нашей стране переживают кризис материнского здоровья. У чернокожих женщин в два—три раза больше шансов умереть в связи с беременностью и рождением ребенка, чем у других женщин. Мы уверены, что основные причины такого явления — это системное расовое неравенство и скрытая предвзятость врачей по отношению к цветным женщинами», — обвинила американских медиков Харрис.

Однако вице-президент ни разу не упомянула о возможных объективных факторах, которые могут осложнить течение беременности, и сосредоточилась на проблеме «врачей-расистов». Как отмечают журналисты GP, многие чернокожие женщины имеют избыточный вес или страдают диабетом, который увеличивает вероятность сердечного приступа, инсульта или преэклампсии на поздних стадия ношения плода.

Согласно опубликованной Ассоциацией диабета Америки статистике, больше всех к этому заболеванию склонны именно чернокожие, индейцы и выходцы из Латинской Америки. Центр по контролю заболеваемости США также указывает, что 49% афроамериканского населения Америки склонны к ожирению.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило комментарий журналиста и выдающегося эрудита Анатолия Вассермана. Он уверен, что нынешние акции леворадикального движения Black Lives Matter в США не отличается по сути от прошлогодних, но действующие власти уже не так активно их поддерживают, потому что им больше не нужно дестабилизировать обстановку в Соединенных Штатах.