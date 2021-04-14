Английский бульдог стал жертвой догхантера под Кировом

Киров, 14 апреля. Догхантера из Мурыгино подозревают в отравлении английского бульдога. Питомцу поставили капельницу, но это не помогло.

Собака породы английский бульдог скончалась в возрасте 4,5 лет от сильной интоксикации в ветеринарной клинике, сообщает «Свойкировский.рф». Хозяева животного подозревают в отравлении местного догхантера.

По их словам, состояние здоровья пса ухудшилось сразу после прогулки. Питомца доставили в клинику, где ему сделали капельницу, однако это не помогло — на следующий день бульдог умер.

Вероятно, животное не смогло распознать яд из-за особенностей строения органов обоняния.