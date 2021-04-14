Рэпер Серега вспомнил о девушке, которая разбила ему сердце

Москва, 14 апреля. Известный хип-хоп исполнитель Серега, воплощающий образ ловеласа и брутального мужчины, рассказал о сильной, но безответной любви к девушке по имени Татьяна.

По признанию Сереги, каждый свой альбом он посвящал возлюбленной и даже оставлял на нем ее инициалы. Девушка, которая разбила ему сердце, стала его музой на долгие годы. Исполнитель хита «Черный бумер» считает, что именно эти, порой очень болезненные чувства, двигали его вперед в творчестве. Татьяна, как оказалось, стала единственной женщиной, которой Серега сделал предложение. Заветный вопрос он задал возлюбленной на концерте Светланы Лободы.

«Света остановила выступление, вызвала меня на сцену. Я вышел с огромным букетом цветов, прочитал Тане стихи. И весь зал кричал: «Выходи за него!». Таня появилась на сцене и дипломатично сказала: «Я подумаю». Но в тот момент она точно знала, что не выйдет», — рассказал музыкант в шоу «В гостях у Гордона» на YouTube.

Серега получил отказ, но боль, по словам музыканта, его только больше замотивировала. Рэпер с головой погрузился в работу и стал выпускать хит за хитом. Несмотря на все страдания, он благодарен Татьяне и буре чувств, которые были в его жизни.

«Песни были написаны от большой боли, поэтому они такие веселые. Когда тебе грустно, ты пишешь грустные песни, а когда тебе очень грустно и плохо — пишешь веселые», — признался Серега.

Не менее известный хип-хоп исполнитель Тимати сейчас ищет свою любовь в шоу «Холостяк». Недавно рэпер в очередной раз решил удивить своих поклонников, опубликовав тайное свидание, вышедшее за рамки эфира.