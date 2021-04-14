Героинщик вилкой искал «закладку» у соседки во рту и вырвал ей язык во Владивостоке

Владивосток, 14 апреля. Житель Приморья в порыве наркотического безумия искал закладку с наркотиками во рту у своей соседки по лестничной клетке. Как стало известно ФАН, он вырвал женщине язык, и жертва захлебнулась собственной кровью.

В дежурную часть полиции Владивостока 12 апреля поступило сообщение от местной жительницы, которая заявила, что в ее квартире по улице Успенского происходит убийство. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. В одной из комнат они обнаружили мертвую 45-летнюю женщину и стоящего рядом с ним мужчину. В руках он держал окровавленную вилку.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По версии следствия, ночью мужчина нанес женщине травмы ротовой полости вилкой, в результате чего наступила смерть», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Подозреваемого задержали и поместили в местный изолятор временного содержания. Он был в сильном наркотическом опьянении.

«Мужчина пригласил к себе в гости соседку, чтобы провести с ней время, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В это время его родительница ушла спать в другую комнату».

Через некоторое время пенсионерка проснулась от непонятных звуков, доносившихся из комнаты 45-летнего сына. Она решила посмотреть, что там происходит, и распахнула дверь.

«Картина, которая открылась глазам женщины, повергла ее в шок. Ее отпрыск сидел на теле своей гостьи и вилкой ковырялся у нее во рту. Соседка не могла говорить, она лишь мычала», — дополнил источник.

Мать подозреваемого попыталась спасти жертву, однако сын стал проявлять к ней агрессию. Женщина спряталась в своей комнате и вызвала стражей порядка.

«Полицейские приехали быстро, но потерпевшая была уже мертва. У нее был вырван язык, и она погибла от асфиксии, захлебнувшись собственной кровью. Подозреваемый объяснил свои действия тем, что искал во рту у гостьи закладку с наркотиками», — резюмировал источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.