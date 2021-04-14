Обнаруженный на Кавказе вид гадюки назвали именем ученого из Сочи

Сочи, 14 апреля. Во время экспедиции по Кавказу специалисты Сочинского нацпарка обнаружили новый вид гадюки. Теперь змея носит имя в честь замдиректора организации Бориса Туниева.

Решение назвать обнаруженный вид гадюки в честь сочинского ученого объясняется тем, что Борис Туниев за свою карьеру внес большой вклад в изучение герпетофауны Кавказа. Найти змею получилось во время исследования региона для составления Красной книги Южной Осетии.

Сочинские специалисты обратили внимание на то, что гадюки Туниева отличаются от кавказских. Они обладают другой морфологией и генетикой: имеют меньшие размеры и другие особенности чешуйчатого покрова.

«Основной фон взрослых и молодых самцов бежево-серый, желтовато-серый, редко — коричневато-красноватый, либо желтый; самок — розовато-серый, светло-коричневый, серо-желтый», — сообщили в Сочинском нацпарке.

Ранее сообщалось, что операцию крошечному питону, который сам не был в состоянии отложить яйца, провели в Новосибирске. О работе местных ветеринаров стало известно из социальных сетей.