Валентина Рубцова тепло поздравила коллегу по сериалу «Универ»

Москва, 14 апреля. Сегодня 39-летие празднует российская актриса Лариса Баранова. Многие зрители знают ее по таким сериалам, как «Универ», «Принцесса цирка», «СашаТаня». Коллеги по съемочной площадке всегда тепло отзывались о Ларисе как о добром человеке и профессионале своего дела.

Российская актриса театра и кино Валентина Рубцова через ФАН поздравила коллегу с днем рождения.

«Лариса — это вообще уникальный человек. Я счастлива и благодарна своей профессии за встречу с такими людьми, потому что она невероятная, настоящая. Суперпрофессионал, настоящий друг, который умеет дружить. Это глубокий человек, мне очень приятно, что мы столько лет вместе и в трудные минуты она всегда находит самые нужные слова — у нее есть этот дар», — призналась актриса.

Валентина Рубцова подчеркнула, что Лариса является потрясающей мамой и актрисой.

«Я хочу, чтобы Лариса была здорова и востребована. Желаю ей больше ролей и предложений, потому что она удивительная. Я очень ее люблю и поздравляю с днем рождения», — поделилась пожеланиями собеседница ФАН.

Ранее Павел Лунгин поздравил с днем рождения Петра Мамонова.